Мадьяр призвал президента уйти в отставку

Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока уйти в отставку и не мешать обновлению страны. Об этом сообщает ТАСС.

Избранный новым премьером европейской страны лидер победившей в апреле на парламентских выборах партии «Тиса» призвал президента Венгрии уйти в отставку как можно скорее. «Тамаш Шуйок должен не мешать демократическому обновлению Венгрии и уйти в отставку не позднее 31 мая», — заявил Мадьяр.

Новый премьер также обвинил президента в том, что тот потакал злоупотреблениям властей в общественной, политической и финансовой сферах вместо того, чтобы служить гарантом конституции.

9 мая спикер Государственного собрания Венгрии Агнеш Форстхоффер огласила результаты голосования на первом заседании нового созыва венгерского парламента. Мадьяра поддержали 140 депутатов, 54 проголосовали против него, еще один воздержался. После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге страны.

30 апреля Петер Мадьяр повторил требование предшественника на посту премьер-министра Виктора Орбана к Украине перед переговорами о членстве Киева в Европейском союзе. Политик пообещал восстановить разорванные связи с Брюсселем, но при этом разделяет мнение Орбана об ответственности Будапешта за этнических венгров в соседних странах.