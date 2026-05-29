Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:24, 29 мая 2026Мир

Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

Премьер Словакии Фицо призвал к сдержанности в заявлениях о БПЛА в Румынии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Европейского союза (ЕС) к сдержанности в заявлениях о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Румынии. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Несколько дней назад я заявил, что в отсутствие диалога между ЕС и Россией любой сбившейся с курса беспилотник может привести к напряженности, с которой мы не сможем справиться (...). Призываю к сдержанности в произнесении провокационных заявлений и еще раз настоятельно призываю к открытию диалога между ЕС и Россией», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Фицо также выразил полную солидарность с румынским правительством в связи с инцидентом.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр бездоказательно обвинил Россию в произошедшем.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

    Холодное вторжение в Центральной России подошло к концу

    В России заявили о рекордном вылове минтая и сельди

    Прокуратура Нидерландов решила взыскать с Промеса 8 миллионов евро за проданный кокаин

    В России захотели приостанавливать эвакуацию машин по одной причине

    Раскрыт iPhone 21

    Призер чемпионата России по тайскому боксу оказался лидером ОПГ

    Мерц отреагировал на падение БПЛА на жилой дом в Румынии

    Россиян предупредили о мошенничестве при оформлении виз в США

    Россиянам раскрыли самое трендовое сочетание в одежде на лето

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok