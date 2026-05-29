Фицо обратился к Евросоюзу в связи с инцидентом с БПЛА в Румынии

Премьер Словакии Фицо призвал к сдержанности в заявлениях о БПЛА в Румынии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал страны Европейского союза (ЕС) к сдержанности в заявлениях о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дом в Румынии. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Несколько дней назад я заявил, что в отсутствие диалога между ЕС и Россией любой сбившейся с курса беспилотник может привести к напряженности, с которой мы не сможем справиться (...). Призываю к сдержанности в произнесении провокационных заявлений и еще раз настоятельно призываю к открытию диалога между ЕС и Россией», — подчеркнул глава словацкого правительства.

Фицо также выразил полную солидарность с румынским правительством в связи с инцидентом.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр бездоказательно обвинил Россию в произошедшем.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью. По предварительным данным, пострадали два человека, их состояние не раскрывается, но им оказывается медицинская помощь. Жертв не обнаружено.