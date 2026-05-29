В Кремле оценили слова Мадьяра об отказе поставлять оружие на Украину

Песков заявил, что приветствует решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину

Москва положительно оценивает решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от поставок вооружения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Позитивно, конечно же, позитивно. Если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что если бы все страны Запада последовали этому примеру, то конфликт на Украине был бы урегулирован быстрее.

Ранее Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину.