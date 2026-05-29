Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:18, 29 мая 2026Мир

В Кремле оценили слова Мадьяра об отказе поставлять оружие на Украину

Песков заявил, что приветствует решение Мадьяра не поставлять оружие на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Москва положительно оценивает решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра отказаться от поставок вооружения на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Позитивно, конечно же, позитивно. Если какая-то страна говорит о том, что считает ненужным подливать масло в огонь, то это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что если бы все страны Запада последовали этому примеру, то конфликт на Украине был бы урегулирован быстрее.

Ранее Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков поставил точку в вопросе присутствия ЕС на переговорах по Украине

    ФБР провело крупнейшую конфискацию криптовалюты в истории США

    25-летняя глава банды подростков-убийц оказалась нищей

    Возросло число жертв атаки украинских БПЛА в российском регионе

    Задержанный россиянин назвал цель готовившегося теракта

    Холодильник со взрывчаткой для подрыва пассажирского поезда в России попал на видео

    В IIHF высказались о решении дисциплинарного совета отменить недопуск сборных России

    В России предрекли Украине проблемы с Европой из-за одного действия Киева

    Житель Подмосковья попал в реанимацию после укуса комара

    Названа неожиданная причина задержки менструации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok