Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:03, 17 марта 2026РоссияЭксклюзив

В России предложили увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Hollie Santos / Unsplash

Федеральное пособие при рождении ребенка необходимо увеличить до 50 тысяч рублей, чтобы устранить региональное неравенство и весомо поддержать семьи с маленькими детьми, предложил депутат Госдумы Сергей Миронов. С соответствующей поправкой в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» ознакомилась «Лента.ру».

Депутат указал, что единовременное федеральное пособие при рождении ребенка необходимо увеличить с 28,4 до 50 тысяч рублей. По его словам, это необходимо, чтобы устранить региональное неравенство и обеспечить более весомую поддержку для всех семей с маленькими детьми. Парламентарий отметил, что сегодня некоторые субъекты наряду с федеральным выплачивают региональное пособие, но круг получателей и размер выплат отличается в зависимости от территории.

В пример Миронов привел Приморский край, где размер единовременной выплаты при рождении первого ребенка составляет двукратную величину прожиточного минимума для детей и соответствует 43 722 рублям. Таким образом складывается ситуация, при которой совокупный размер поддержки семьи при рождении ребенка напрямую зависит от места проживания, подчеркнул он.

«В большинстве российских регионов пособие не выплачивают, и граждане могут рассчитывать только на федеральное пособие в размере 28,5 тысячи рублей. При этом надо понимать, что масштаб расходов родителей в первые месяцы жизни ребенка огромен. Сразу надо купить коляску, кроватку, одежду, памперсы, автокресло и многое другое. Список большой, во многих семьях нет на это денег, и поэтому "Справедливая России"» предлагает увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый стандарт лечения гриппа, согласно которому средняя продолжительность лечения составит девять дней. В список анализов для назначения лечения включили 27 лабораторных методов исследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok