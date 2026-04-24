Стало известно о новых мерах поддержки российских семей

Голикова: Новая семейная налоговая выплата охватит более 4 млн российских семей

Более четырех миллионов российских семей, воспитывающих почти 11 миллионов детей, охватит новая семейная налоговая выплата. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости .

«Для работающих родителей двух и более детей с невысокими доходами с этого года введена ежегодная семейная выплата», — заявила она.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин говорил, что с 2026 года средства материнского капитала разрешено направлять на погашение жилищных займов, выданных микрокредитными компаниями.