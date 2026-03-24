16:45, 24 марта 2026

У россиян отобрали 13 неухоженных дач

Эксперт Бобырь: В Омске у владельцев изъяли 13 дач из-за заброшенных участков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Milavin / Shutterstock / Fotodom  

В Омске по решению суда изъяли у владельцев 13 дач из-за неухоженных участков. Об этом сообщает председатель координационного совета Омского областного союза СНТ Виктор Бобырь, его слова передает ТАСС.

Эксперт пояснил, что в российском регионе впервые применили на практике новый закон, который позволяет изымать заброшенные дачные участки. Перечень признаков не использующихся по назначению территорий вступил в силу 1 сентября 2025 года.

«Этот закон рассчитан не на то, чтобы отобрать землю, а чтобы сподвигнуть владельцев, их наследников и родственников, задуматься, что есть земля, надо ее поддерживать в хорошем состоянии. Мы рассчитываем, что люди начнут потихоньку задумываться, хоть приезжать и убирать», — заявил Бобырь.

Владельцам дач, которые не планируют ухаживать за участком, Бобырь посоветовал продать недвижимость. Так они не создадут проблемы для соседей, поскольку заброшенные участки в пожароопасный сезон часто становятся причиной возгорания.

Ранее россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за выращивание мака и голубого лотоса.

