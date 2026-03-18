15:16, 18 марта 2026

Россиян предупредили о тюремном сроке за ряд растений на даче

Юрист Хаминский: Выращивание на даче мака и голубого лотоса грозит тюрьмой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Выращивание на дачном участке ряда растений грозит тюремным сроком. Об этом россиян предупредил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с агентством РИА Новости.

Речь идет о растениях с наркотическими средствами или психотропными веществами. Среди них специалист упомянул коноплю, мак снотворный, розу гавайскую, ипомею трехцветную, шалфей предсказателей, гармалу, мимозу хостилис и голубой лотос. Он уточнил, что за их культивирование полагаются как штрафы, так и уголовная ответственность.

Хаминский уточнил, что ответственность для владельцев участков наступает не только за выращивание, но и за то, что дикорастущие растения, содержащие наркотические или психотропные вещества или их прекурсоры, не уничтожаются.

«Если за неуничтожение таких растений штраф достигает четырех тысяч рублей, то за выращивание можно получить административный арест на срок до 15 суток. Уголовная ответственность по статье 231 УК РФ наступает, если количество растений квалифицируется как крупный или особо крупный размер. Так, например, крупным размером считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли. И наказание уже предусматривает лишение свободы до восьми лет», — предостерег юрист.

Ранее дачникам напомнили о штрафе за неиспользование участка по назначению.

