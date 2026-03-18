13:33, 18 марта 2026

Дачникам пригрозили штрафом за неиспользование участка по назначению

Юрист Русяев: Использование дачного участка не по назначению чревато штрафом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: KrimKate / Shutterstock / Fotodom  

Использование дачного участка не по назначению чревато штрафом в несколько десятков тысяч рублей. Наказанием за это дачникам пригрозил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с News.ru.

Специалист напомнил, что, согласно действующему законодательству, территории, которые были в собственности по состоянию на 1 марта 2025 года, необходимо привести в порядок до 1 марта 2028 года. «Для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с указанной даты», — уточнил он.

Русяев отметил, что размер наказания за неиспользование участка по назначению рассчитывается из кадастровой стоимости земли. «Штраф для граждан составляет от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей, а при неопределенной оценке — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — поделился информацией юрист.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин перечислил россиянам меры предосторожности при жарке шашлыка.

