Дачникам пригрозили штрафом за неиспользование участка по назначению

Юрист Русяев: Использование дачного участка не по назначению чревато штрафом

Использование дачного участка не по назначению чревато штрафом в несколько десятков тысяч рублей. Наказанием за это дачникам пригрозил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с News.ru.

Специалист напомнил, что, согласно действующему законодательству, территории, которые были в собственности по состоянию на 1 марта 2025 года, необходимо привести в порядок до 1 марта 2028 года. «Для земель, права на которые возникли до 1 марта 2025 года, этот срок отсчитывается именно с указанной даты», — уточнил он.

Русяев отметил, что размер наказания за неиспользование участка по назначению рассчитывается из кадастровой стоимости земли. «Штраф для граждан составляет от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей, а при неопределенной оценке — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей», — поделился информацией юрист.

