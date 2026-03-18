Дачникам пригрозили штрафом за неправильную жарку шашлыка

При жарке шашлыка важно соблюдать ряд правил, чтобы избежать пожаров. Их россиянам напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре ТАСС.
В первую очередь, подчеркнул парламентарий, для приготовления шашлыка следует использовать лишь специально оборудованные места для жарки. Речь идет о стационарных мангалах, ямах либо площадках с негорючим покрытием. При этом, отметил Чаплин, они должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от любых построек. Помимо этого, зону в радиусе двух метров от мангала нужно очистить от сухой травы и горючих материалов. Депутат добавил, что разводить огонь при введенном на территории особом противопожарном режиме категорически запрещено. «Штрафы в этот период кратно возрастают, а последствия могут быть самыми трагичными. Лучше потратить лишние полчаса на подготовку безопасного места, чем потом тушить пожар», — подытожил он.
