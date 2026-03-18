Дачникам пригрозили штрафом за неправильную жарку шашлыка

Депутат Чаплин: Зону вокруг мангала для шашлыка важно очистить от сухой травы

При жарке шашлыка важно соблюдать ряд правил, чтобы избежать пожаров. Их россиянам напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре ТАСС.

В первую очередь, подчеркнул парламентарий, для приготовления шашлыка следует использовать лишь специально оборудованные места для жарки. Речь идет о стационарных мангалах, ямах либо площадках с негорючим покрытием. При этом, отметил Чаплин, они должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от любых построек. Помимо этого, зону в радиусе двух метров от мангала нужно очистить от сухой травы и горючих материалов. Депутат добавил, что разводить огонь при введенном на территории особом противопожарном режиме категорически запрещено. «Штрафы в этот период кратно возрастают, а последствия могут быть самыми трагичными. Лучше потратить лишние полчаса на подготовку безопасного места, чем потом тушить пожар», — подытожил он.

