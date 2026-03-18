12:50, 18 марта 2026Экономика

Дачникам пригрозили штрафом за неправильную жарку шашлыка

Депутат Чаплин: Зону вокруг мангала для шашлыка важно очистить от сухой травы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При жарке шашлыка важно соблюдать ряд правил, чтобы избежать пожаров. Их россиянам напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин в разговоре ТАСС.

В первую очередь, подчеркнул парламентарий, для приготовления шашлыка следует использовать лишь специально оборудованные места для жарки. Речь идет о стационарных мангалах, ямах либо площадках с негорючим покрытием. При этом, отметил Чаплин, они должны находиться на расстоянии минимум пяти метров от любых построек. Помимо этого, зону в радиусе двух метров от мангала нужно очистить от сухой травы и горючих материалов. Депутат добавил, что разводить огонь при введенном на территории особом противопожарном режиме категорически запрещено. «Штрафы в этот период кратно возрастают, а последствия могут быть самыми трагичными. Лучше потратить лишние полчаса на подготовку безопасного места, чем потом тушить пожар», — подытожил он.

Ранее дачникам, которые не станут бороться с опасными инвазивными растениями на участке, пригрозили штрафами.

    Последние новости

    Израиль столкнулся с одной из самых тяжелых атак со стороны Ирана

    В Москве пройдут уникальные гонки на выносливость

    Власти признали серьезную проблему российской экономики

    В Кремле рассказали о сигналах со стороны Европы

    В Кремле ответили на слухи о поддержке Ирана

    Москвичей предупредили о сезоне дождей

    Детдомовец из российского региона ценой жизни спас целый отряд на СВО

    Оплата наличными стала вновь набирать популярность в России

    В Кремле ответили на просьбу французского журналиста к Путину

    Кремль высказался о расправе над серым кардиналом Ирана

    Все новости
