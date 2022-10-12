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20:27, 12 октября 2022Интернет и СМИ

YouTube заморозил канал Артемия Лебедева

Блогер Артемий Лебедев сообщил, что YouTube заморозил его канал

Фото: @temalebedev

YouTube заморозил канал известного российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. О причинах блокировки блогер сообщил в своем Telegram-канале.

«Тут на днях случилась классическая история — на мой YouTube-канал (...) накидали незаконных страйков. Люди, которые создавали контент по моему заказу и за мой счет, решили, что раз они с Украины, то они могут кидануть страйк», — написал Лебедев.

По мнению блогера, у YouTube «довольно тупые правила», которые предусматривают полное удаление канала при получении трех страйков. Он также добавил, что в связи с угрозой полного удаления аккаунта завел запасной канал на YouTube.

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Кроме того, Лебедев посочувствовал блогеру Дмитрию Пучкову, известному как Гоблин, чей YouTube-канал был заблокирован в начале августа. «Не представляю, что чувствует бедный Гоблин, у которого было миллиард подписчиков и сто миллионов роликов, которого стерли в один день. Наверное, это как взрыв Храма Христа Спасителя», — поделился размышлениями дизайнер.

Лебедев завел канал на YouTube в 2006 году. В настоящее время на него подписаны 858 тысяч человек. В августе сообщалось, что YouTube удалил видео с канала блогера за нарушение правил видеохостинга в отношении дискриминационных высказываний.

В августе YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков. Пучков назвал решение об удалении канала давно ожидаемым и заявил, что видеохостинг последовательно банит «все пророссийские ресурсы».

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Денис Савосин
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