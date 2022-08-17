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YouTube удалил видео с канала Лебедева

YouTube удалил видео с обзором новостей с канала блогера Лебедева за нарушение правил

Скриншот: YouTube / Артемий Лебедев

Видеохостинг YouTube удалил ролик, опубликованный на канале российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева. На исчезновение видео у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) обратила внимание одна из зрительниц, Лебедев позже разместил ее публикацию в своем профиле.

Речь идет о выпуске с обзором новостей, который был опубликован 12 августа. «Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний», — говорится в уведомлении, которое появляется при переходе по ссылке. Другие детали не приводятся.

Блогер на момент выхода материала ограничение доступа к ролику не прокомментировал.

Ранее стало известно, что YouTube удалил 29 материалов с аккаунта посольства России в Великобритании. По словам сотрудника диппредставительства, сервис сделал это без предупреждения. После этого Роскомнадзор потребовал от компании Google восстановить доступ к удаленным видеоматериалам. В ведомстве указали, что такой шаг со стороны YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Олег Давыдов
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