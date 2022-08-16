YouTube удалил 29 видео с канала российского посольства

ТАСС: посольство России в Британии призвало YouTube восстановить 29 удаленных видео

Видеохостинг YouTube в понедельник, 15 августа, удалил 29 материалов с аккаунта посольства России в Великобритании. В диппредставительстве требуют, чтобы платформа вернула видеозаписи и принесла извинения, рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник посольства.

Дипломат указал, что хостинг избавился от записей без предупреждения. Большая часть удаленных роликов — интервью посла России в Великобритании Андрея Келина, которые были записаны в период со 2 марта по 15 августа 2022 года. «Данные интервью охватывают широкую проблематику: российско-британские отношения, глобальный продовольственный и энергетический кризис, положение соотечественников за рубежом, неправомерная санкционная политика западных стран, а также разъяснения целей и задач специальной военной операции России на Украине», — объяснил представитель посольства.

Он подчеркнул, что с канала пропал ряд видеороликов «со свидетельствами военных преступлений ВСУ против гражданского населения Донбасса». Кроме того, стерты видеообращения авторитетных западных деятелей культуры, среди которых был режиссер Эмир Кустурица. «Кинорежиссера с мировым именем, по всей видимости, решили "отменить" за озвученный им призыв положить конец насаждаемой Западом политике пещерной русофобии», — предположил дипломат, отметив, что представители видеохостинга не стали объяснять причину удаления видеоматериалов, «спрятавшись за приглаженную формулировку» о том, что «контент нарушает правила сообщества».

В июле официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Германии из-за цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова. Уточнялось, что посольство на неделю потеряло возможность публиковать в своем официальном аккаунте информацию.