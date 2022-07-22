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Twitter заблокировал аккаунт посольства России

Захарова сообщила о блокировке в Twitter посольства России в Германии из-за цитаты Лаврова

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Германии из-за цитаты министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Twitter заблокировал аккаунт нашего посольства в Берлине за твит с цитатой из статьи министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Запретная цитата звучит так: "Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО"», — написала она.

Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что посольство не сможет неделю публиковать в своем официальном аккаунте информацию. Сам аккаунт доступен для пользователей. Твит, о котором идет речь, помечен как «нарушающий правила Twitter в отношении распространения ложной или вводящей в заблуждение информации».

В 2021 году Захарова назвала Twitter информационным монстром из-за блокировки в соцсети аккаунта президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

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Денис Савосин
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