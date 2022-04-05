Российский МИД обвинил Twitter в цензуре и информационной агрессии

Министерство иностранных дел (МИД) России обвинило платформу Twitter в цензуре. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«5 апреля социальная сеть "Твиттер" прибегла к неприкрытому акту цензуры, скрыв за уведомлением о "нарушении правил платформы" публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча и ссылка на его полный текст. Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что этот шаг рассматривается как однозначное подтверждение непосредственного участия компании Twitter в «беспрецедентной информационной агрессии», основной целью которой является формирование искаженного восприятия о происходящих на Украине событиях у международной общественности.

«Предпринимаются масштабные меры по сокрытию фактов страшных преступлений пропитанного нацистской идеологией киевского режима. Продолжается фабрикация предлогов для дальнейшего нагнетания политического и санкционного давления на Россию, для безостановочного накачивания Украины вооружениями», — отмечают в МИД России.

Дипломаты потребовали от Twitter восстановить доступ к публикации, а также «исключить предвзятый подход к модерации контента» в социальной сети. В противном случае, как пообещали в министерстве, за Twitter может закрепиться «образ соучастника злодеяний киевского режима».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил публикации российского посольства в соцсетях. Он назвал неприемлемыми и пропагандистскими публикации представительства в Twitter, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД.