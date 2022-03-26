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Макрон осудил публикации российского посольства в соцсетях

Президент Франции Макрон назвал неприемлемыми публикации российского посольства в Twitter
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Lionel Guericolas / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил публикации российского посольства в соцсетях, передает РИА Новости.

Сообщается, что Макрон назвал неприемлемыми и пропагандистскими публикации посольства в Twitter, из-за которых посол РФ был вызван во французский МИД. «Мы верим в диалог, мы поддерживаем уважительный диалог. Это была ошибка, ее исправили. Надеюсь, этого больше не повторится», — пояснил он.

В пятницу, 25 марта, посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. В российском диппредставительстве отметили, что Мешков привлек внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений «провокациям и актам вандализма».

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Марина Совина
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