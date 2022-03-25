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Посла России в Париже вызвали в МИД Франции

Посла России в Париже Мешкова вызвали МИД Франции из-за публикации в соцсетях
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Υπουργείο Εξωτερικών / Wikimedia

Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за публикаций в соцсетях посольства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской дипмиссии.

«Посол России в Париже был сегодня вызван в МИД Франции. Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам», — рассказали в диппредставительстве.

В посольстве отметили, что Мешков привлёк внимание Парижа к осуществляемым в отношении российских загранучреждений во Франции провокациям и актам вандализма.

Ранее в польский МИД вызвали посла России в Польше Сергея Андреева. 24 февраля в связи с ситуацией на Украине Европейский союз вызвал постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.

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Анжелика Бережная
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