Российского посла вызвали в МИД Польши

Посольство РФ в Польше подтвердило вызов посла Андреева в МИД страны

Российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Владимира Александрова.

«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД. Сообщения польских СМИ о высылке дипломатов оставляем без комментариев», — сказал Александров.

Ранее власти Польши решили выслать из страны 45 российских дипломатов. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

18 марта стало известно, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.