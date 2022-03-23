Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Российского посла вызвали в МИД Польши

Посольство РФ в Польше подтвердило вызов посла Андреева в МИД страны
Сергей Андреев

Сергей Андреев. Фото: Виталий Невар / ТАСС

Российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря российского дипломатического представительства Владимира Александрова.

«Я подтверждаю, что посла вызвали сегодня в МИД. Сообщения польских СМИ о высылке дипломатов оставляем без комментариев», — сказал Александров.

Ранее власти Польши решили выслать из страны 45 российских дипломатов. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

18 марта стало известно, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных
Лавров уличил Запад в воровстве у России
Москвичей предупредили о шторме на выходных
Участник «Евровидения» от России рассказал о жизни в подвале
Королева Елизавета II пересела на инвалидное кресло и попыталась это скрыть
Магнитный робот сможет проникать глубоко в легкие
Лавров назвал сообщения о возможном нападении Китая на Тайвань спекуляциями
Пользователям WhatsApp рассказали о новой функции
Рост цен в Великобритании неожиданно побил 30-летний рекорд
Россия снизит добычу нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.