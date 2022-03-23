Польша вышлет десятки российских дипломатов

Власти Польши решили выслать из страны 45 российских дипломатов

Власти Польши решили выслать из страны около 40 российских дипломатов. О высылке десятков сотрудников дипведомства России сообщает портал Onet.pl со ссылкой на источники в польском правительстве, передает ТАСС.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. По данным портала, в связи с этим в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева. Официального подтверждения этой информации нет.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб сообщает, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) составило список из 45 российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже.

18 марта стало известно, что Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом.