Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата

МИД Болгарии заявил, что 10 российских дипломатов объявлены персонами нон грата

Болгария объявила персонами нон грата десять российских дипломатов. Об этом заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.

По ее словам, МИД Болгарии объяснил свое решение тем, что эти дипломаты якобы занимались деятельностью, несовместимой по их статусу. Митрофанова также пояснила, что это обычная трактовка к решению от министерства.

При этом российская сторона воспринимает данный акт как «крайне недружественный». «[Мы] оставляем за собой право на ответные действия», — сообщила дипломат.

В начале марта МИД Болгарии также объявил российских дипломатов персонами нон грата. Речь шла о работниках диппредставительства, которых обвинили в шпионаже и «нерегламентированной разведывательной деятельности». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, высылка российских дипломатов из Болгарии доказывает, что София участвует в беспрецедентной кампании Запада по очернению Москвы.

МИД Черногории вслед за Болгарией тоже объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Причиной такого решения стало расследование органов госбезопасности в отношении работника российского посольства.