Черногория обязала российского дипломата уехать из страны

МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудника российского посольства обязали уехать из Черногории. «Нота об этом решении, в которой дается 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу РФ», — заявили в МИД страны.

Ведомство также отметило, что причиной такого решения стала расследование органов госбезопасности Черногории в отношении сотрудника российского диппредставительства. Органы признали его деятельность «противоречащей Венской конвенции» о международном праве.

Ранее стало известно, что в столице Черногории Подгорице у здания парламента республики прошли акции в поддержку России. Собравшиеся принесли плакаты с надписями «Молись богу, держись России», а также российские и сербские флаги и файеры.