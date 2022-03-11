Страницу посольства России в Twitter заблокировали

Twitter заблокировал страницу посольства РФ в Лондоне из-за заявления Лаврова

Twitter заблокировал страницу посольства России в Лондоне из-за публикации заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова, пишет РИА Новости.

Так, Лавров прокомментировал ситуацию вокруг предполагаемого обстрела роддома №1 в Мариуполе и заявил, что медучреждение давно не работало и «использовалось вооруженными силами Украины и радикалами, в частности батальоном "Азов"». В российском диппредставительстве подтвердили, что страницу временно заблокировали из-за нарушения правил соцсети, «запрещающих целенаправленную травлю или подстрекательство других к участию в ней».

Ранее 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время российские власти не имеют четкой информации об обстреле роддома в Мариуполе. По его словам, эти данные будут запрошены у российских военных.