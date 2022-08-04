Пучков прокомментировал удаление своего YouTube-канала

Дмитрий «Гоблин» Пучков назвал удаление своего YouTube-канала ожидаемым решением

Блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, прокомментировал удаление своего YouTube-канала. В беседе с URA.RU он назвал решение давно ожидаемым.

«Они последовательно банят все пророссийские ресурсы», — пояснил ситуацию Пучков. Он напомнил, что есть российские платформы, и подчеркнул, что перенес весь контент туда еще полтора года назад.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал Дмитрия Пучкова за нарушение правил 4 августа. Какие именно правила были нарушены, не уточняется. На момент удаления у него было более трех миллионов подписчиков.

Дмитрий «Гоблин» Пучков — российский блогер, переводчик, публицист. Известность получил благодаря своим закадровым переводам фильмов «Криминальное чтиво», «Большой куш», а также трилогии «Властелин колец».