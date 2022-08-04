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YouTube заблокировал канал блогера Пучкова

YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова за нарушение правил видеохостинга

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Видеохостинг YouTube заблокировал канал блогера Дмитрия Пучкова, также известного под псевдонимом Гоблин, за нарушение правил.

В настоящее время канал Пучкова недоступен. «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube», — говорится при переходе на канал блогера. На момент удаления на YouTube-канале Пучкова было более 3 миллионов подписчиков.

Пучков пока никак не прокомментировал в своих соцсетях удаление канала. В его Telegram-канале опубликован скриншот с уведомлением YouTube о решении удалить канал за нарушение правил. Какие конкретно были нарушены правила не сообщается.

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Денис Савосин
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