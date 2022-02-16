Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова

Блогер Дмитрий Пучков сообщил о своей госпитализации
Дмитрий Пучков

Дмитрий Пучков. Фото: @goblin_oper

Известный российский блогер Дмитрий Пучков (также известный под псевдонимом Гоблин) попал в больницу. О своей госпитализации Пучков сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Как тот лось в анекдоте: "я все пью и пью, а мне все хуже и хуже". Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков, выложив снимок окошка для пациентов с надписью «Экстренная госпитализация».

В следующем посте Пучков разместил селфи на фоне больничной койки в просторной палате: «Залег авторитетно», — написал блогер. Подписчики страницы попросили Пучкова раскрыть причины госпитализации, однако он оставил эти комментарии безответными. Значительная часть пользователей пожелали автору постов скорейшего выздоровления.

Тем временем стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого оставили в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), выздоровел, но продолжает проходить диспансеризацию. По словам пресс-секретаря Зюганова, политик прошел курс профилактического лечения и чувствует себя отлично.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Пресс-секретарь Ельцина раскрыл истоки фразы «президент работает с документами»
Дома Нельсона Манделы превратили в элитный отель
Россиянин зарезал возлюбленную в День всех влюбленных и отнес ее тело в канаву
Поврежденную картину ученицы Малевича восстановили
В России сделают бесплатными консультации психиатра после COVID-19
Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова
Американский журналист назвал фарсом использование аббревиатуры ОКР на Играх
В Казахстане сообщили о тысячах досудебных расследований из-за беспорядков
ФСБ задержала замглавы администрации Зеленоградска
В российском регионе отменили ковид-сертификаты для посещения общепита
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.