Стало известно о госпитализации Дмитрия Пучкова

Известный российский блогер Дмитрий Пучков (также известный под псевдонимом Гоблин) попал в больницу. О своей госпитализации Пучков сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Как тот лось в анекдоте: "я все пью и пью, а мне все хуже и хуже". Болезнь вторую неделю не отпускает, принял решение отдаться специалистам — залег в больничку», — написал Пучков, выложив снимок окошка для пациентов с надписью «Экстренная госпитализация».

В следующем посте Пучков разместил селфи на фоне больничной койки в просторной палате: «Залег авторитетно», — написал блогер. Подписчики страницы попросили Пучкова раскрыть причины госпитализации, однако он оставил эти комментарии безответными. Значительная часть пользователей пожелали автору постов скорейшего выздоровления.

Тем временем стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого оставили в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), выздоровел, но продолжает проходить диспансеризацию. По словам пресс-секретаря Зюганова, политик прошел курс профилактического лечения и чувствует себя отлично.