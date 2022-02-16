Оставшийся в больнице Зюганов рассказал о своем состоянии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого оставили в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ), выздоровел, но продолжает проходить диспансеризацию. Об этом он сообщил ТАСС.

В среду, 16 февраля, Зюганов рассказал, что его выписали из больницы. При этом пресс-секретарь председателя КПРФ Александр Ющенко позднее заявил, что лидера партии решили оставить в ЦКБ на несколько дней. Политик прошел курс профилактического лечения и чувствует себя отлично, рассказал он.

«Все нормально, я, по сути, поправился. Еще денек здесь диспансеризацию закончу... В целом все хорошо», — рассказал Зюганов.

Лидер КПРФ не стал прямо отвечать на вопрос, выписали ли его врачи. Политик сообщил, что у него хорошие показатели и он выздоровел. Отвечая на вопрос, остается ли он в ЦКБ, Зюганов сказал: «Нахожусь там, где положено».

Накануне лидер КПРФ заявил, что его анализы третий день показывают хорошие результаты. По его словам, вопрос о выписке пока решается врачами.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции.