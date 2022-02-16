Зюганова выписали из больницы

Председателя КПРФ Геннадия Зюганова выписали из Центральной клинической больницы. Политик рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо и уже занимается работой.

Он был госпитализирован с симптомами ОРВИ 11 февраля.

«Чувствую себя нормально», — заявил Зюганов, комментируя вопрос о выписке из ЦКБ.

Ранее политик сообщал, что третий день подряд его анализы показывают хорошие результаты.

Накануне о состоянии политика рассказали в КПРФ. По словам замглавы думской фракции партии Николая Коломейцева, Зюганов находится в рабочем состоянии, о сроках его выписки говорить пока сложно.

Лидера КПРФ доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.