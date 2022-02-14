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В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Замглавы думской фракции КПРФ Коломейцев заявил, что Зюганов чувствует себя хорошо

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо. Об этом заявил замглавы думской фракции партии Николай Коломейцев, его цитирует РИА Новости.

«Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у [лечащего] врача», — рассказал Коломейцев.

Геннадий Зюганов ранее заявил, что находится в рабочем состоянии. Он рассказал, что врачи пока наблюдают за его самочувствием, поэтому о сроках выписки говорить сложно.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

В ЦКБ также госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского — политик заразился омикрон-штаммом коронавируса. По данным «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Анастасия Шейкина
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