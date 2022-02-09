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В Минздраве подтвердили госпитализацию Жириновского с омикроном

Минздрав подтвердил госпитализацию лидера ЛДПР Владимира Жириновского со штаммом омикрон

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с омикрон-штаммом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В данный момент его состояние стабильное, врачи оказывают политику всю необходимую медицинскую помощь.

По информации пресс-службы ведомства, Жириновский находится на госпитализации в центральной клинической больнице (ЦКБ) со 2 февраля.

Ранее источник РБК близкий к партии ЛДПР сообщил о том, что Жириновский находится в критическом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В пресс-службе партии опровергли эту информацию, заявив, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работу.

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Роман Кирьянов
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