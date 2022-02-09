В ЛДПР опровергли информацию о критическом состоянии Жириновского

Информация о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), не соответствует действительности. Об этом агентству «Москва» сообщил глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин.

Он добавил, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Ранее источник РБК сообщил, что лидер ЛДПР госпитализирован в критическом состоянии. По информации собеседника издания, он подключен к аппарату ИВЛ и находится под пристальным вниманием врачей.

Вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, отвечая на вопросы «Ленты.ру», предположил, что Жириновский мог заразиться омикрон-штаммом. Обширное повреждение легких, вынудившее врачей подключить политика к ИВЛ, может быть связано с тем, что вирус пробил иммунную защиту.