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Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер КПРФ Зюганов рассказал, что чувствует себя хорошо и находится в рабочем состоянии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что чувствует себя хорошо, держится, состояние у него рабочее.

На вопрос о том, надолго ли политик задержится в больнице, он ответил, что врачи еще наблюдают за его здоровьем. «Задержусь по ситуации, проверяют сейчас здоровье», — добавил лидер КПРФ.

Зюганов находится в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких. О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля.

Ранее в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса попал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По данным «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Платон Щукин
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