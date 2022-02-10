Жириновский скрывал COVID-19 две недели

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский две недели скрывал, что заразился COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минздраву.

Политик решил не сообщать о заражении, поскольку полагал, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации, подчеркнул собеседник.

В центральном аппарате ЛДПР, по данным источника, сотрудникам сообщили, что Жириновский решил в целях профилактики временно уйти на домашний карантин и работать удаленно. О причине дистанционной работы политика знали только личные охранники Жириновского, его помощники и руководитель аппарата.

Пневмония и подключение к ИВЛ

Также источник «Ъ» отметил, что 2 февраля, спустя неделю после заражения, врачи Центральной клинической больницы Управления делами президента России диагностировали у Жириновского развивающуюся пневмонию и призвали его продолжить лечение в стационаре. У политика выявлено значительное поражение легких, а недавно в его палату привезли аппарат искусственной вентиляции (ИВЛ), отмечает издание.

По словам собеседника, это было сделано для страховки, все это время Жириновский дышал самостоятельно, а аппарат использовался только в режиме кислородной маски. При этом сам лидер партии, как утверждает источник в Минздраве, не замечает болезнь и продолжает решать рабочие вопросы по телефону.

Ранее РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России также сообщило, что Жириновского госпитализировали с COVID-19 еще неделю назад, 2 февраля.

В связи с поступающими вопросами, пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID омикрон Пресс-служба Минздрава

Источник РБК близкий к ЛДПР сообщил, что политик находится в критическом состоянии. По их информации, Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), состояние усугубляется сопутствующими заболеваниями. Однако в пресс-службе партии опровергли эту информацию.

Комментарии ЛДПР

Глава пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал в разговоре с «Лентой.ру» сообщения о госпитализации лидера партии. По его словам, политик чувствует себя хорошо.

Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать Александр Дюпин Глава пресс-службы ЛДПР

Депутат Госдумы, зампред партии ЛДПР Ярослав Нилов в свою очередь назвал слухами сообщения о том, что Жириновский оказался в больнице.

Я вам эту информацию подтвердить не могу, так как это просто сплетни и слухи Ярослав Нилов Зампред фракции ЛДПР

Первое сообщение о госпитализации Жириновского появилось в Telegram-канале «brief ®️незыгарь». Там сообщили, что лидер ЛДПР находится в ЦКБ под постоянным контролем врачей.

Восемь прививок

В декабре 2021 года Владимир Жириновский заявил, что сделал восьмую прививку от коронавируса. Политик предположил, что он может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.

Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило Владимир Жириновский Лидер партии ЛДПР

Жириновский высказал уверенность, что делать повторную прививку необходимо, как только в организме снижается уровень антител.

Однако профессор вирусологии Александр Чепурнов предупреждал, что столько прививок с сентября 2020 года могут оказаться излишними, если не опасными для здоровья.

Не очень понимаю, для чего нужны такие излишества. Даже сильно перестраховывающиеся западные медицинские инстанции ставят в качестве оптимального срока полгода. То есть за те полтора года, что у нас есть вакцина, стоило бы сделать не более трех уколов Александр Чепурнов Профессор вирусологии

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок также прокомментировал сообщения о госпитализации Жириновского. Он рассказал «Ленте.ру», что вряд ли причиной стала частота вакцинации.