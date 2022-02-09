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Жириновский попал с коронавирусом в больницу неделю назад

В Минздраве России заявили, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали с COVID-19 еще неделю назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

В ведомстве отметили, что политик попал в больницу 2 февраля. У него выявили омикрон-штамм коронавируса.

«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID омикрон», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее источник РБК близкий к ЛДПР сообщил о том, что Жириновский находится в критическом состоянии. По их информации, политика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В свою очередь в пресс-службе партии опровергли эту информацию, заявив, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работу.

Главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил шансы Жириновского на выздоровление при сильном поражении легких. По его словам, если у лидера партии зафиксировали обширное поражение легких, то это значит, что коронавирус смог пробить иммунную защиту.

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Никита Абрамов
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