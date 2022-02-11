Зюганова госпитализировали в московскую ЦКБ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ). Он находится там в целях профилактики, рассказал глава пресс-службы партии, депутат Государственной Думы Александр Ющенко, чьи слова передает ТАСС.

Решение о плановой госпитализации принято в связи с текущей эпидемиологической ситуацией, а также по причине перенесенных за последние годы оперативных медицинских вмешательств, пояснил Ющенко.

«Со вчерашнего дня и, я думаю, до начала следующей недели это будет плановая госпитализация, которая призвана не допустить каких-то сложных ситуаций в это непростое эпидемиологическое время», — отметил пресс-секретарь.

По словам Ющенко, сейчас Зюганов чувствует себя отлично и занят текущей партийной работой. Его слова подтвердил также первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, который отметил, что у лидера партии хорошее самочувствие и настроение.

Внук политика призвал не воспринимать госпитализацию Зюганова как нечто серьезное

Внук Геннадия Зюганова Леонид рассказал «Ленте.ру», что политик лег на плановую госпитализацию.

«Разговаривал с Геннадием Андреевичем буквально час назад, речь о плановой госпитализации. На фоне ситуации с [лидером ЛДПР] Владимиром Вольфовичем [Жириновским] все сразу восприняли как что-то серьезное», — заявил он.

Леонид Зюганов добавил, что лидер коммунистов должен находиться на обследовании примерно неделю.

В медицинском учреждении действует такой порядок, что чек-ап здоровья подразумевает, что вас кладут в больницу примерно на неделю Леонид Зюганов внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова

Из КПРФ поступала противоречивая информация о контактах Зюганова с заразившимся коронавирусом Жириновским

Глава пресс-службы партии Александр Ющенко изначально заявил, что Зюганов и госпитализированный ранее с омикрон-штаммом коронавируса Жириновский давно не контактировали между собой.

Позже Ющенко сообщил, что решение о профилактической госпитализации председателя КПРФ было принято «с учетом того, что происходит у Жириновского, у многих наших депутатов».

Он со всеми контактировал Александр Ющенко глава пресс-службы КПРФ

При этом Ющенко подчеркнул, что нахождение Зюганова в больнице не вызвано «ничем, никакими вирусами и так далее».

Жириновский попал в больницу двумя днями ранее — у него омикрон-штамм

Владимир Жириновский попал в ЦКБ из-за заражения омикрон-штаммом 9 февраля. Сообщалось, что лидер ЛДПР две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Как рассказал лидер курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, сейчас Жириновский идет на поправку, «работает с документами» и передает активистам и депутатам партии задания через своих помощников.

По его словам, однопартийцы поддерживают своего лидера, которому непросто находиться в изоляции.

В то же время сообщалось, что Жириновский перестал узнавать окружающих — своих соратников, близких родственников и врачей, — однако в пресс-службе ЛДПР опровергли эту информацию. Сопартийцы политика считают, что некоторые СМИ распространяют сильно преувеличенные данные.