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В ЛДПР рассказали об идущем на поправку Жириновском

Лидер курганской ЛДПР Ярушин заявил, что Жириновский идет на поправку

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский идет на поправку, в настоящее время работает с документами и передает активистам и депутатам партии задания через своих помощников. Об этом рассказал лидер курганского регионального отделения ЛДПР Юрий Ярушин, пишет Ura.ru.

По его словам, однопартийцы поддерживают политика, которому непросто находиться в изоляции. «У нас была видеоконференцсвязь с Москвой. Этот вопрос обсуждали. Говорили также о появлении неких активистов, которые льют грязь на лидера партии. В Кургане таких фактов не было», — сказал Ярушин.

Ранее в пресс-службе ЛДПР опровергли данные о том, что Жириновский, попавший в больницу с омикроном, перестал узнавать окружающих — своих соратников, близких родственников и врачей. Сопартийцы политика считают, что некоторые СМИ распространяют сильно преувеличенную информацию, которая касается его здоровья, в надежде на сенсационный эффект.

Жириновский попал в центральную клиническую больницу из-за заражением омикрон-штаммом 9 февраля. Лидер ЛДПР две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Юлия Ямпольская
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