В ЛДПР опровергли информацию о переставшем узнавать близких Жириновском

В пресс-службе ЛДПР опровергли информацию о том, что лидер партии Владимир Жириновский, попавший в больницу с омикроном, перестал узнавать окружающих — своих соратников, близких родственников и врачей. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников», — говорится в сообщении.

Сопартийцы Жириновского считают, что некоторые СМИ распространяют сильно преувеличенную информацию, касающуюся здоровья политика, в надежде на сенсационный эффект. Отмечается, что лидер партии продолжает работать несмотря на свое состояние, каждый день следит за тем, о чем пишет пресса, а также дает необходимые указания по телефону. В скором времени он сможет вернуться к полноценной работе, уверены в пресс-службе.

Жириновский попал в центральную клиническую больницу в связи с заражением омикрон-штаммом 9 февраля. Политик две недели скрывал, что заболел коронавирусной инфекцией из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Ранее член ЛДПР и советник председателя партии Сергей Жигарев рассказал, что указания политика выполняются, так как его соратники всегда находятся возле него. Как отметил куратор Высшей партийной школы ЛДПР Андрей Андрейченко, слухи про тяжелое состояние Жириновского журналисты раздувают специально.