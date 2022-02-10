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Советник Жириновского рассказал о работе политика из больницы

Советник Жириновского Жигарев рассказал о выполнении поручений политика из больницы
Сергей Жигарев

Сергей Жигарев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Член ЛДПР и советник председателя партии Владимира Жириновского Сергей Жигарев рассказал, что указания политика выполняются, так как его соратники всегда находятся возле него. Об этом пишет Daily Storm.

«Партия существует под четким руководством и контролем. Я ни секунды не почувствовал что его нет на рабочем месте. Все его указания в текущем режиме выполняются и контролируются», — подчеркнул Жигарев. Он добавил, что председатель ЛДПР имеет достаточно возможностей для связи со своими соратниками, кроме того, «руководит партией 24 часа в сутки».

Как отметил куратор Высшей партийной школы ЛДПР Андрей Андрейченко, слухи про тяжелое состояние Жириновского журналисты раздувают специально. «Такой хайп сейчас, потому что некоторые Telegram-каналы хорошо раскрутились. Они то Диму Билана госпитализируют, а он дома вообще, то Владимиру Вольфовичу что-то приписывают», — рассказал Жигарев.

О госпитализации Жириновского в центральную клиническую больницу в связи с заражением омикрон-штаммом сообщили 9 февраля в пресс-службе Минздрава. В ведомстве его состояние оценили как стабильное, уточнили, что политик получает необходимую медицинскую помощь.

Также источник «Коммерсанта» сообщил, что председатель ЛДПР две недели скрывал COVID-19, так как боялся, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Юлия Ямпольская
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