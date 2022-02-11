Внук Зюганова раскрыл подробности госпитализации политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проходит плановую госпитализацию. Об этом «Ленте.ру» сообщил его внук Леонид Зюганов.

«Разговаривал с Геннадием Андреевичем буквально час назад, речь о плановой госпитализации. На фоне ситуации ситуации с Владимиром Вольфовичем все сразу восприняли как что-то серьезное», — заявил он.

Он рассказал, что лидер КПРФ пробудет на обследовании примерно неделю.

«В медицинском учреждении действует такой порядок, что чек-ап здоровья подразумевает, что вас кладут в больницу примерно на неделю», — добавил внук политика.

Ранее о госпитализации Зюганова сообщили в пресс-службе КПРФ. По их информации, лидер КПРФ находится на плановом медицинском обследовании в Центральной клинической больнице Москвы (ЦКБ), куда 2 февраля был госпитализирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский.