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Геннадия Зюганова госпитализировали

Глава пресс-службы КПРФ Ющенко сообщил о госпитализации лидера партии Зюганова

Фото: Globallookpress.com

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. О его госпитализации сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко, пишет «Интерфакс».

Такое решение политик принял, учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также перенесенные в течение последних лет оперативные медицинские вмешательства, добавил Ющенко. По его словам, в силу своей должности лидер КПРФ контактируют со многими людьми. В последнее время у него были признаки простудного заболевания, поэтому, чтобы исключить риски, он лег в больницу, уточнил пресс-секретарь.

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Юлия Ямпольская
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