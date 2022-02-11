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Зюганов оказался в одной больнице с Жириновским

Лидер КПРФ Зюганов госпитализирован в ЦКБ Москвы, где проходит лечение Жириновский

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. Об этом сообщил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, передает «Интерфакс». В этой же больнице проходит лечение председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам Ющенко, Зюганов в силу должности контактирует со многими людьми и в последнее время у него были признаки простудного заболевания. «И чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что решение лечь в больницу политик принял с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств.

О госпитализации Жириновского сообщалось в четверг, 10 февраля. Лидер ЛДПР попал в ЦКБ Москвы из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Председатель партии две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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Варвара Кошечкина
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