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В КПРФ ответили на вопрос о контакте госпитализированного Зюганова с Жириновским

Депутат Ющенко заявил, что Зюганов не контактировал с Жириновским перед госпитализацией
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Госпитализированный лидер КПРФ Геннадий Зюганов не контактировал с заразившимся омикроном председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы от КПРФ, глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

«У меня нет информации, что он заразился коронавирусом. Были только признаки простудных заболеваний. С Жириновским не контактировал длительное время, в течение десятков лет», — отметил Ющенко.

По словам представителя КПРФ, политик чувствует себя отлично с учетом общей эпидемиологической ситуации и направлен в больницу по рекомендации врачей.

«Сейчас во фракции многие болеют, находятся на изоляции, а он со многими контактировал, было рекомендовано превентивно, с целью исключения рисков его госпитализировать. К тому же есть и медпоказания: пару лет назад были оперативные вмешательства», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на несколько дней лег в больницу для профилактики. О его госпитализации сообщил руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко. Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский также попал в центральную клиническую больницу из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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Дамир Матюхин
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