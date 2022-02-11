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В КПРФ рассказали о контактах попавшего в больницу Зюганова с Жириновским

Депутат Ющенко рассказал, что Зюганова госпитализировали после контактов с Жириновским

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова госпитализировали после контактов с попавшим накануне в больницу с коронавирусом председателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом рассказал глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко, сообщает ТАСС в пятницу, 11 февраля.

При этом ранее Ющенко заявил, что политики давно не контактировали между собой.

Теперь пресс-секретарь КПРФ сказал, что решение о профилактической госпитализации Зюганова было принято «с учетом того, что происходит у [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского, у многих наших депутатов, а он со всеми контактировал».

Ющенко подчеркнул, что нахождение Зюганова в больнице не вызвано «ничем, никакими вирусами и так далее».

Ранее 11 февраля сообщалось, что Геннадий Зюганов лег в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) для профилактики. При этом, накануне стало известно, что Владимир Жириновский также попал в ЦКБ из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса.

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Игорь Дмитров
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