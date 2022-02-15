Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Госпитализированный в ЦКБ Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что его анализы третий день показывают хорошие результаты

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ), чувствует себя нормально. Об этом он рассказал РИА Новости.

Политик заявил, что третий день подряд его анализы показывают хорошие результаты.

По словам Зюганова, вопрос о его выписке пока решается врачами.

Накануне о состоянии политика рассказали в КПРФ. По словам замглавы думской фракции партии Николая Коломейцева, Зюганов находится в рабочем состоянии, о сроках его выписки говорить пока сложно.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В МОК объяснили попадание запрещенного вещества в организм Валиевой
Экс-глава управления МЧС предстанет перед судом за аферу на 65 миллионов рублей
В Петербурге справку о наличии антител приравняли к ковид-сертификатам
Названы сроки принятия Госдумой обращения о признании ЛНР и ДНР
В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова Украиной
Российские конькобежцы установили олимпийский рекорд на Играх-2022 в Пекине
В России оценили ответ Борреля на письмо Лаврова
В Санкт-Петербурге смягчили коронавирусные ограничения в общественных местах
Трое грабителей напали на стоматологическую клинику и вынесли миллионы рублей
Россияне набрали рекордное число микрозаймов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.