Зеленский: Россия вернула Украине 49 пленных бойцов ВСУ в рамках обмена

Россия вернула 49 пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках обмена. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил о возвращении 49 украинских военных в рамках обмена пленными. Как сообщается, в их числе военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии Украины, сотрудники Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины.

«Я благодарю всю нашу команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников», — заявил политик. Он подчеркнул необходимость возвращения всех пленных украинских военных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Зеленский мог начать вторжение в Курскую область для захвата территорий и пленных.