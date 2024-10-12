РИА Новости: украинский военнопленный рассказал о наборе в ВСУ 59-летних мужчин

Украинский военнопленный, имя которого не называется, рассказал о наборе в Вооруженные силы Украины (ВСУ) «всех подряд». Его цитирует агентство РИА Новости.

Мужчина рассказал, что на Украине в армию набирают «всех подряд», даже 59-летних мужчин. «Люди ходить уже нормально не могут, а их воевать. Куда им воевать?» — сказал он в опубликованном агентством видеоролике.

Военнопленный добавил, что к солдатам ВСУ относятся как к мясу, без объяснений кидают на передовую.

Ранее другой боец ВСУ рассказал, что его атаковал украинский дрон во время сдачи в плен. Он добавил, что их хотели уничтожить, а не спасти, и это стало для него переломным моментом.