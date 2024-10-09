Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:23, 9 октября 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об атаке украинского дрона при сдаче в плен

Боец ВСУ рассказал, что его атаковал украинский дрон во время сдачи в плен

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Лавренчук рассказал, что, когда сдавался в плен, его атаковал украинский FPV-дрон. Слова военного приводит ТАСС.

Подразделению военнослужащего отдали приказ зайти в лесополосу и найти место для обустройства опорного пункта. Однако передвижение ВСУ обнаружил российский беспилотник. Затем по ним открыли минометный огонь. После этого украинские бойцы заметили военных Вооруженных сил России. Лавренчук понял, что адекватным решением в такой ситуации станет сдача в плен.

«Мы просто оружие сложили. Мне обидно, что по нам работала наша FPV-шка. Они видели, что мы в плену. Я так понимаю, что задача была не спасти нас, а уничтожить. Вот это для меня немного такой перелом», — сказал военнопленный.

Ранее боец ВСУ Владимир Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Он также назвал сдачу в плен единственным шансом на спасение.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Белоусов шепотом обратился к раненному на СВО бойцу. Что он ему пообещал?

      Власти Феодосии сообщили о привлечении пожарных расчетов со всей России для ликвидации ЧС

      Внешность 70-летнего Джеки Чана на новом фото удивила фанатов

      Надвигающийся на США ураган станет самым разрушительным в истории

      Захарова объяснила важность культурного суверенитета России перед Западом

      Россияне стали больше интересоваться поездками на одном поезде

      Россия назвала отпиской ответ УВКПЧ по нарушению свободы вероисповедания на Украине

      На Западе заявили об отступлении ВСУ в Донбассе

      Захарова заявила о доказательствах причастности США к подрывам «Северных потоков»

      Россиянам назвали способы предсказать инсульт за 10 лет до диагноза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше