Украинский военный рассказал о попадании в плен из-за неисправности танка

Солдат ВСУ Кузько рассказал, что попал в плен из-за неисправности танка

Сдавшийся российским солдатам под Угледаром боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кузько попал в плен из-за неисправного танка, на котором его отправили в бой. Об этом бывший боец украинской армии рассказал ТАСС.

«Нам дала 1-я рота танк и командира, потому что у нас не было своего. Нам привезли танк, сказали, чтобы мы садились и ехали. Я даже не знал, что там не были прикручены аккумуляторы. Я стал поворачивать, аккумуляторы съехали, начали коротить, в итоге заглох, и все», — сказал он.

По словам пленного, экипаж танка пытался скрыться пешком в ближайшей лесополосе, где их настигли российские штурмовики. Он добавил, что сдаться в плен было единственным шансом спастись.

Ранее командир удерживавшей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады Александр Охрименко заявил, что соединение бросило раненых бойцов при отходе из города. Он добавил, что под плотным огнем российских войск некоторые отряды не смогли дойти до точки эвакуации.