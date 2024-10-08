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12:14, 8 октября 2024Бывший СССР

В удерживавшей Угледар бригаде ВСУ сообщили о брошенных раненых при отходе из города

Командир удерживавшей Угледар 72-й ОМБр ВСУ Охрименко сообщил о брошенных бойцах

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Удерживавшая Угледар 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросила раненых бойцов при отходе из города. Об этом в интервью для издания «Главком» сообщил командир соединения Александр Охрименко.

«К сожалению, определенное количество людей мы не смогли забрать. (...) Во время маневренной обороны и выхода с боем действительно не удалось эвакуировать всех», — приводятся в публикации слова украинского офицера.

Он добавил, что под плотным огнем российских войск некоторые отряды не смогли дойти до точки эвакуации.

Ранее ВСУ поменяли командира оборонявшей Угледар бригады Ивана Винника на Охрименко. Сообщается, что Охрименко ранее командовал 14-й ОМБр, а также возглавлял Одесский областной территориальный центр комплектации.

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      Глеб Палехов
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