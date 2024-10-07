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14:46, 7 октября 2024Бывший СССР

ВСУ поменяли командира оборонявшей Угледар бригады

ВСУ поменяли командира оборонявшей Угледар 72-й ОМБр Винника

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) поменяли командира оборонявшей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), полковника Ивана Винника. Сообщение опубликовано на странице бригады в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Как сообщается, командование ВСУ приняло решение о замене командовавшего бригадой с августа 2022 года Винника. Новым командиром подразделения станет полковник Александр Охрименко.

«Новые цели, задачи и приобретение возможностей», — заявили в 72-й ОМБр. Охрименко ранее командовал 14-й ОМБр, а также возглавлял Одесский областной ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»).

Ранее военнослужащие 72-й бригады ВСУ рассказали об уходе украинской группировки из Угледара без приказа. Анонимный пулеметчик рассказал, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из города пешком.

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      Алевтина Запольская
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