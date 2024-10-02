Стало известно об уходе группировки ВСУ из Угледара без приказа

BBC: удерживавшая Угледар 72-я бригада ВСУ покинула город без приказа

Удерживавшая Угледар 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула город без приказа. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих бригады.

Бойцы сообщили об уходе группировки без приказа командования. Как стало известно изданию, украинские подразделения заняли оборону севернее города.

Анонимный пулеметчик 72-й бригады рассказал BBC, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, поскольку эвакуировать их иным способом было невозможно. Он также отметил большие потери от артиллерии и беспилотников Вооруженных сил России. «Может быть, это страх перед военным руководством, а может быть, это был приказ сверху [удерживать позиции] ценой своей крови до самого конца», — добавил боец.

Ранее Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках. Как отмечается, последний раз Угледар был упомянут в утренней сводке от 1 октября, где заявлялось об отражении атак на город.