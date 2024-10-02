Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 2 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об уходе группировки ВСУ из Угледара без приказа

BBC: удерживавшая Угледар 72-я бригада ВСУ покинула город без приказа

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Удерживавшая Угледар 72-я бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинула город без приказа. Об этом пишет BBC со ссылкой на военнослужащих бригады.

Бойцы сообщили об уходе группировки без приказа командования. Как стало известно изданию, украинские подразделения заняли оборону севернее города.

Анонимный пулеметчик 72-й бригады рассказал BBC, что в последние дни украинским солдатам приходилось самостоятельно выбираться из Угледара пешком, поскольку эвакуировать их иным способом было невозможно. Он также отметил большие потери от артиллерии и беспилотников Вооруженных сил России. «Может быть, это страх перед военным руководством, а может быть, это был приказ сверху [удерживать позиции] ценой своей крови до самого конца», — добавил боец.

Ранее Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках. Как отмечается, последний раз Угледар был упомянут в утренней сводке от 1 октября, где заявлялось об отражении атак на город.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      ФАС предупредила о проблемах с такси из-за новых идей правительства

      Украинский военный рассказал о хаосе при отступлении из Угледара

      В московском метро заметили указатели на таджикском языке

      Глава Роспотребнадзора оценила заболеваемость COVID-19

      Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

      Китай уличили в вытягивании из России трудовых ресурсов

      Голая россиянка распылила краску на памятник танку Т-34 и попала под следствие

      В России начали разрабатывать «бумажную ракету»

      Раскрыт возможный срок лишения свободы для блогеров Чекалиных

      Стало известно об аресте футболиста «Манчестер Сити» за кражу мобильного телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше