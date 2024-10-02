Генеральный штаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих последних сводках

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в своих последних сводках, отмечает украинское издание «Страна.ua».

Как отмечается, последний раз Угледар был упомянут в утренней сводке от 1 октября, где заявлялось об отражении атак на город. В вечерней сводке украинский генштаб заявлял об отсутствии боевых действий на этом участке фронта, а в утреннем сообщении от 2 октября упоминается только населенный пункт Богоявленка севернее Угледара.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подтвердил потерю ВСУ Угледара, назвав это позором. Он также подчеркнул, что Рустему Умерову следует немедленно уйти в отставку с поста министра обороны.